Как смести мусор даже без совка: ловкий трюк домохозяек

На полу не останется ни единой соринки

Во время уборки веником случается так, что мелкие крошки и пыль не до конца собираются в совок. А ведь весь мусор нужно обязательно собрать. Опытные хозяйки придумали простой способ, который позволит собрать весь заметенный мусор даже без совка.

Все, что вам нужно, это бумажное полотенце, вода, веник и, конечно же, грязь.

Намочите одну сторону бумажного полотенца, а затем положите его рядом с мусором, который вы изо всех сил пытаетесь смести в совок. Аккуратно сметите его на влажное бумажное полотенце. Сырость заставит даже мельчайшую пыль прилипнуть к полотенцу. Собственно, все, готово! Все, что вам нужно сделать, это собрать грязное полотенце и выбросить его в мусорное ведро.

В крайнем случае вы можете использовать газету, которая будет действовать точно так же, главное не забудьте ее смочить чуть большим количеством воды.

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