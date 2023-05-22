Чем натереть сковороду, чтобы очистить от нагара и не оставить царапин: простой лайфхак

Вернуть пригодный вид сковороде, на которой подгорела пища, очень просто

По мере использования сковороды на ней образуется нагар. Особенно сложно вернуть посуде пригодный вид, если подгорела пища на сильном огне. Однако не спешите выбрасывать сковороду, ведь ее можно легко очистить.

Чтобы отмыть сковороду, которая подгорела, воспользуйтесь действенный лайфхаком с подручными средствами. О нем рассказывает издание Express.

Все, что вам потребуется для чистки сковороды, найдется в кухонном шкафу. Так что лайфхак обойдется в копейки. Ключевой ингредиент, которым нужно натереть сковороду с нагаром, соль.

Как очистить сковороду от пригоревшей пищи? Первый этап – используйте кипяток. Это простой метод, который удалит пригоревшую пищу со сковороды. Налейте кипяток в сковороду и деревянной ложкой или лопаткой соскребите пригоревшие кусочки, кипяток облегчит вам задачу.

Второй шаг – соль. Когда сковорода остынет, посыпьте обожженное место толстым слоем соли и потрите влажной губкой. Смойте и повторите по мере необходимости.

Ранее "Телеграф" делился еще одним эффективным лайфхаком для кухни. Узнайте, какое бюджетное средство без хлопот очистит вытяжку от жирного налета.