Вещи будут как новые: эффективные решения для борьбы с пятнами плесени на одежде

Все необходимое для решения этой проблемы есть у вас на кухне

Плесень — это проблема, которая затрагивает не только окна, подоконники и плитку в ванной, а может также оставлять свои следы и на одежде, или, к примеру, занавесках. К счастью, если знать, какие средства могут эффективно вывести подобные пятна, то эта проблема решится моментально.

Как сообщает santeplus, для эффективного удаления плесени и пятен от сырости с одежды вам могут помочь популярные продукты, которые есть на каждой кухне. Вам понадобится сахар и соль. Используйте эти трюки только для белой одежды!

Как вывести пятна плесени с одежды

Сахар

Сначала замочите заплесневелую одежду в воде, пока она не будет полностью покрыта. Далее смешайте в емкости 100 мл отбеливателя и 3 столовые ложки сахара и добавьте полученную смесь в тазик с водой. Оставьте на несколько минут, пока средство не подействует. Прополощите, а затем постирайте одежду, как обычно.

Соль и лимонный сок

Смешайте 2 литра теплой воды, сок 2 лимонов, 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку нейтрального мыла. Замочите в это растворе грязное белье и оставьте минимум на час. После прополощите и постирайте как обычно.

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