Желтые пятна от пота на подушке исчезнут за пару минут: вам нужно всего два популярных продукта

Подушку важно чистить каждые 6 месяцев, как минимум.

Пот – это один из факторов, который меняет цвет подушек из белого на неприглядный желтый. И чаще всего, от них трудно избавиться обычным моющим средством. К счастью, эти желтоватые пятна можно побороть благодаря 100% натуральному трюку.

Благодаря этому простому и эффективному трюку вы сможете наслаждаться чистыми, белыми и ароматными подушками, пишет santeplus. Вам нужны будут лимоны и перекись водорода.

Как отбелить подушку от пятен пота

Отличный способ почистить и отбелить пожелтевшие подушки — смешать лимон с перекисью водорода. Перекись отбелить ткани подушек, а лимонный сок обладает сильным отбеливающим и антибактериальным действием. Плюс ко всему лимонны оставят сладкий цитрусовый аромат.

Что делать: погрузите подушки в большой объем горячей воды, а затем добавьте сок 10 лимонов, и добавьте вдвое больше перекиси водорода. Оставьте все на несколько минут и постирайте подушки, как обычно.

Напомним, справиться с комками в подушке тоже легко в домашних условиях. Для этого необходимо постирать подушку вместе с теннисным мячиком. Подробнее об этом лайфхаке ранее писал "Телеграф".