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Многие им пользуются: популярный кухонный предмет, с которым лучше попрощаться

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эксперты советуют отказаться от фольги
Эксперты советуют отказаться от фольги. Фото obozrevatel.com

Насколько она безопасна?

Многие используют этот современный, хотя и далеко не новый, способ для приготовления и поддержания нужной температуры любимых блюд. Именно в фольгу советуют заворачивать копченое сало.

Однако эксперты говорят о том, что не все так однозначно с фольгой. Все чаще заходит речь о том, что от нее лучше отказаться. Об этом пишет портал "5692".

Что не так с алюминиевой фольгой

Фольга – это ультратонкий лист блестящего алюминиевого металла. Ее часто используют для хранения и приготовления пищи, промышленной упаковки, изоляции и т.д. Но у ученых нет однозначного ответа на вопрос, безопасен ли этот материал.

Алюминий – третий по распространенности элемент в земной коре. Он есть и в пищевой упаковке, косметике, почве, питьевой воде и различных продуктах, таких как фрукты, овощи, мясо, рыбу, зерновые и молочные продукты.

Количество алюминия, потребляемого человеком, зависит от многих факторов. Прежде всего, от того, насколько легко он усваивается с пищей, а также сколько его было в почве, на которой выращивались овощи или фрукты. Однако лишь небольшая часть алюминия усваивается организмом – все остальное выводится.

Чем опасен алюминий для здоровья

Обычно доза алюминия, которую люди получают в повседневной жизни, невысока. Некоторые исследования утверждают, что его высокое содержание связывают с болезнью Альцгеймера или раком. Впрочем, вопрос еще до конца не изучен.

Алюминий может попадать в организм человека через пищу, если она готовится в фольге или посуде, имеющей алюминиевое покрытие. Количество этого вымывания зависит от температуры приготовления, кислотности пищи, наличия соли и специй.

Впрочем, когда речь заходит о красном мясе, стоит беречься. Его запекание в фольге может увеличить количество алюминия в пище на 378%.

И, несмотря на то, что точки в исследованиях еще не поставлены, эксперты настоятельно рекомендуют избегать приготовления пищи в фольге при высоких температурах. Также мы писали о том, как быстро и безопасно разморозить фарш.

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