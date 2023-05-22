Голуби забудут путь к вашему балкону: простые способы отпугнуть назойливых птиц

Отпугнуть птиц с балкона не так уж и сложно

Многие владельцы открытых балконов сталкивались с мелкой, но неприятной проблемой с нашествием голубей или других птиц. Хоть эти птицы и не представляют непосредственной угрозы человеку, однако они могут разносить опасные болезни и превращать аккуратные балконы в сущую помойку.

Впрочем, как говорится в материале УНИАН, отогнать назойливых птиц с балкона не так уж и сложно, однако необходимо знать некоторые трюки, которые заставят голубей искать себе другое место для гнездовья.

Ультразвук

Наверняка вы слышали, что многие животные не очень любят ультразвук и стараются держаться подальше от его источника.

С голубями этот принцип тоже работает, поэтому можно приобрести специальные ультразвуковые отпугивающие средства, предназначенные для отпугивания птиц.

Вода

Голуби, как и кошки не очень хорошо дружат с водой, а потому если у вас есть распылитель, то можно использовать его для отпугивания голубей. Не стоит использовать для этих целей кипяток, а вот холодная вода отлично подойдет.

Специи

Голуби не переносят резкие запахи острых специй, а потому можно посыпать балкон и подоконник красным или черным перцем, гвоздикой, корицей или шафраном. Впрочем, если вы держите окно постоянно открытым, то стоит не забывать "обновлять" количество смесей, так как их может раздуть ветром.

Стоит понимать, что птицы летят туда, где есть тепло и еда, а потому возможно самым простым способом будет просто убрать с балкона то, что так привлекает их внимание. Это включает в себя пледы, подстилки и другие предметы, которые они могут использовать для создания своих гнезд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие существуют простые способы быстро прогнать кротов из дачного участка или огорода.