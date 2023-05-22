Как почистить дно унитаза и вывести желтые пятна: действенный трюк

С помощью всего двух продуктов вы добьетесь потрясающего результата

Мытье туалета — не самая приятная часть уборки дома, которую многие хотели бы избежать. Но без этой процедуры не обойтись. Существует множество разнообразных способов легко вымыть чашу унитаза, но зачастую они не помогают от желтых пятен, которые образуются на дне.

Пищевая сода и уксус — два распространенных и недорогих бытовых продукта, которые могут помочь в решении этой задачи. При правильном использовании они могут эффективно удалять пятна от жесткой воды и остатки кальция, которые часто скапливаются на дне унитаза.

Как очистить дно унитаза

Для начала вам понадобится упаковка пищевой соды, бутылка уксуса, щетка для унитаза и резиновые перчатки для защиты рук.

Сначала слейте воду из унитаза. Для этого можно просто перекрыть воду и затем промывать до тех пор, пока вода не исчезнет. Затем щедро посыпьте дно унитаза пищевой содой. Оставьте на несколько минут, чтобы она начала растворять пятна.

Затем добавьте уксус. Он вступит в реакцию с содой, создав шипение, которое поможет удалить и еще больше разрушить загрязнения. Оставьте эту смесь в унитазе как минимум на 30 минут. В случае особенно сложных пятен вы можете оставить ее на несколько часов или даже на ночь.

После того как смесь пищевой соды и уксуса подействовала достаточное количество времени, используйте ершик, чтобы почистить дно унитаза. Смесь должна достаточно размягчить пятна, чтобы их было легче удалить.

Наконец, снова включите воду и смойте в унитазе. При необходимости повторите этот процесс, пока все пятна и остатки не исчезнут. Теперь вы знаете, как эффективно очистить дно унитаза.

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