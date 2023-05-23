Без длительных замачиваний: секретный способ варки перловой крупы

Это так быстро, что вы будете есть перловку постоянно

Перловая каша — одна из полезных круп. Но многие избегают ее готовить, ведь ее нужно дополнительно перебирать, а еще долго и скучно замачивать, меняя воду.

Поэтому кулинары выбирают более простые и более быстрые гарниры. Но есть метод, который позволяет приготовить вкусную кашу без замачивания. Им поделились на Pixelinform.

Секрет – в обжаривании

Сначала крупу следует тщательно вымыть, а затем перебрать. Это в несколько раз улучшит ее вкусовые качества. На разделочной доске выкладываем бумажное полотенце, а на него — крупу в один слой, чтобы высохла.

Когда перловка полностью просохнет, разогреваем сковороду с растительным маслом и отправляем подсушенную крупу жариться. Огонь должен быть небольшим. Обжариваем перловку, перемешивая, пока оттенок крупы не станет напоминать карамель. И уже тогда вливаем воду из расчета один к двум.

На этом этапе огонь убавляем до минимального. Накрываем крышкой и варим кашу, пока вода полностью не впитается в крупу. Уже после этого можно вводить любые дополнительные компоненты – соль, приправы, обжаренные овощи, грибы, мясо, птицу и даже тушенку. Можно даже попробовать приготовить ароматный плов с перловкой вместо риса – будет очень вкусно.