Укр

Без длительных замачиваний: секретный способ варки перловой крупы

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Здесь вообще ничего не нужно замачивать
Здесь вообще ничего не нужно замачивать. Фото Сегодня

Это так быстро, что вы будете есть перловку постоянно

Перловая каша — одна из полезных круп. Но многие избегают ее готовить, ведь ее нужно дополнительно перебирать, а еще долго и скучно замачивать, меняя воду.

Поэтому кулинары выбирают более простые и более быстрые гарниры. Но есть метод, который позволяет приготовить вкусную кашу без замачивания. Им поделились на Pixelinform.

Секрет – в обжаривании

Сначала крупу следует тщательно вымыть, а затем перебрать. Это в несколько раз улучшит ее вкусовые качества. На разделочной доске выкладываем бумажное полотенце, а на него — крупу в один слой, чтобы высохла.

Когда перловка полностью просохнет, разогреваем сковороду с растительным маслом и отправляем подсушенную крупу жариться. Огонь должен быть небольшим. Обжариваем перловку, перемешивая, пока оттенок крупы не станет напоминать карамель. И уже тогда вливаем воду из расчета один к двум.

На этом этапе огонь убавляем до минимального. Накрываем крышкой и варим кашу, пока вода полностью не впитается в крупу. Уже после этого можно вводить любые дополнительные компоненты – соль, приправы, обжаренные овощи, грибы, мясо, птицу и даже тушенку. Можно даже попробовать приготовить ароматный плов с перловкой вместо риса – будет очень вкусно.

Теги:
#Рецепт #Крупа #Перловка #Лайфхак