Зачем поливать одежду алкоголем: надежные способы избавления от пятен

Эти средства спасут вашу одежду и дадут ей вторую жизнь

Одно неосторожное движение и маленькая капля отбеливателя может оставить пятно на одежде. Многие думают, что процесс необратим и с любимой вещью нужно прощаться.

Но есть работающие и доступные каждому методы удаления пятен отбеливателя с одежды.

Отбеливатель в быту используется для дезинфекции, отбеливания и удаления пятен с одежды и поверхностей. Но и сам он может оставить пятно на ткани. Если случилось так, что он попал на вашу одежду, действуйте быстро и попробуйте одно из этих 3 средств.

Смешайте половину стакана 70-градусного спирта и белый уксус. Налейте раствор на пятно и протрите мягкой тканью не втирая. Затем постирайте вещь в стиральной машине при температуре 30 градусов. Возможно придется повторить этот процесс несколько раз, пишет Informacion.

Если дома есть водка или джин, используйте их для удаления пятен. Чтобы это средство подействовало, одежда должна быть еще влажной, а пятно не должно полностью впитаться. В этом случае налейте большое количество алкоголя прямо на пятно. Опять же, не трите, потому что вместо того, чтобы удалить пятно, вы можете увеличить его.

Используйте перкарбонат натрия (кислородный порошок) который можно найти в специализированных магазинах по уходу за домом. Предварительно обработайте пятно от отбеливателя лимонным соком и протрите его хлопчатобумажной тканью.

Затем насыпьте в корзину стиральной машины 2 столовые ложки перкарбоната натрия. Если ткань позволяет, запустите цикл стирки при температуре 40 градусов. Если ткань деликатная, стирайте при температуре 30 градусов, и пятно легко исчезнет.

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