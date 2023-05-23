Как очистить сковороду от нагара с помощью чайных пакетиков: так делают англичане

Этот способ используют в Англии и он считается одним из самых эффективных

Существует актуальная проблема нагара на сковороде, которая волнует любителей жареной пищи — грязный слой всегда мешает приготовлению новых блюд. Необязательно сразу идти в магазин за дорогой бытовой химией: в большинстве случаев вы сможете найти эффективные действующие компоненты у себя дома.

Есть один способ, который используют англичане, считая его одним из наиболее эффективных для удаления пригоревших продуктов и жира с поверхности сковородок. Как пишет tutkatamka, понадобятся всего лишь чайные пакетики.

Как удалить налет со сковороды

Заливаем сковороду горячей водой и кладем в нее чайный пакетик. Можно использовать как новый, так уже и ранее заваренный пакетик, но в этом случае нужно будет взять побольше, чтобы добиться лучшего результата. Оставляем чайные пакетики в сковороде примерно на 15-20 минут, не дольше, чтобы не образовался еще и чайный налет. Достаем пакетики с чаем и вы сразу увидите, как нагар отошел от стенок и дна сковороды. Затем просто полощем сковороду водой и удаляем остатки нагара и жира.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.