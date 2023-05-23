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Найден ответ на важный вопрос: в какую воду нужно класть мясо для разных блюд

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Варим мясо правильно, чтобы вкус продукта понравился всем
Варим мясо правильно, чтобы вкус продукта понравился всем. Фото shuba.life

Почему важно класть мясо для разных блюд в горячую или холодную воду

Некоторые хозяйки не обращают внимания на то, в какую воду нужно класть мясо для приготовления блюд – холодную или горячую. Однако опытные повара знают, что вкус супа, студня или мясного салата напрямую зависит от температуры воды, которой заливают мясо.

Вместе с Ukr.Media объясняем, в какую воду класть любое мясо. В зависимости от блюда подход к подогреву воды будет разным и будет влиять на вкус блюда. Следуя нашим рекомендациям, вы получите действительно непревзойденное мясо.

В какую воду класть мясо при варке, чтобы получить вкусный продукт

Для приготовления холодца мясо необходимо класть в холодную воду. Это нужно для того, чтобы максимум желатина выделилось в бульон и блюдо застыло. А чтобы бульон холодца точно застыл, правильно подберите тип мяса и его пропорции.

Для приготовления супа мясо нужно класть в холодную воду, чтобы бульон был наваристым, а не редким. Для аромата блюда лучше взять мясо на кости, а для золотистого цвета – добавить неочищенную луковицу.

Для приготовления салатов мясо нужно класть в кипяток, чтобы кровь мгновенно свернулась и мясо варилось в собственном соке. Такой подход обеспечит сохранение максимума сока и мягкости. Для пряного эффекта мясо можно замариновать и готовить, поместив вместе с маринадом в пакет.

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#Мясо #Салат #Суп #Лайфхак #Холодец