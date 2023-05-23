Для тех у кого нет вантуза: доступные и 100% рабочие методы, как прочистить унитаз

Натуральные и эффективные решения для прочистки туалетов

Прочистить унитаз — настоящее испытание. Лучший способ сделать это — удалить все, что явно блокирует унитаз. Но если у вас нет под рукой вантуза, то можно обратиться к народным методам и использовать подручные средства.

Чтобы прочистить трубы унитаза, существуют натуральные ингредиенты и простые, естественные и эффективные советы, пишет santeplus. Что поможет и что нужно делать — читайте далее.

Как прочистить унитаз без вантуза

Жидкость для мытья посуды

Вот все, что вам понадобится: ½ стакана средства для мытья посуды и 4 стакана горячей воды. Налейте моющее средство в унитаз, а затем залейте все горячей водой. Подождите около двадцати минут, затем почистите унитаз щеткой для унитаза, а затем спустите воду.

Кока-кола

Все, что вам нужно сделать, это вылить содержимое одной бутылки колы унитаз и дать постоять ночь. На следующий день почистите внутренние стенки унитаза туалетной щеткой и слейте воду.

Уксус и пищевая сода

Насыпьте чашку пищевой соды в унитаз и медленно выливайте стакан уксуса, пока не произойдет химическая реакция. Смесь образует пену, которая мгновенно растворит засор и очистит сливную трубу.

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