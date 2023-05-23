Если дома нет микроволновки: как быстро разморозить курицу

Простой способ быстро разморозить мясо

Вспомните, как мама когда-то просила вас разморозить курицу перед ее приходом с работы, а вы об этом забывали. Но мама как-то умела разморозить ее за короткое время и на ужин вы уже кушали вкусное мясо.

Конечно, микроволновка экономит время, но при этом качество мяса сильно снижается. Опытные кулинары используют другую хитрость для быстрой разморозки мяса. Вместе с Рixelinform расскажем о небольшой лайфхаке.

Как быстро разморозить курицу

Для этого необходимо использовать удобную кастрюлю или другую емкость. В нее следует поместить тушку, а затем набрать проточную воду. Именно в ней размораживание продукта будет проходить быстрее, потому что температура постоянно обновляется. Саму же курицу обязательно нужно поместить в пакет, чтобы не было контакта с водой.

При размораживании воду можно делать теплее, чтобы процесс происходил быстрее. Горячую воду не стоит использовать – тогда продукт превратится в "тряпку". Хотя и на вкусе это не отразится, но снаружи блюдо будет выглядеть не очень хорошо.

Посуду с курицей можно поставить неподалеку от источников тепла – зимой возле теплой батареи, а летом – вблизи включенной плиты. Таким образом ваше мясо разморозится быстро и вы через недолгое время сможете лакомиться вкусным блюдом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и без лишних усилий разделать курицу. Ваше время приготовления мяса с помощью маленьких хитростей сократится.