Просто поставьте стакан с рисом в шкаф: эффективное решение распространенной проблемы
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Не нужно прибегать к дорогостоящим и вредным химикатам.
В вашем шкафу появился затхлый запах? Причина кроется в избыточной влажности, избавиться от которой удается немногим. К счастью, существуют натуральные ингредиенты, способные спасти ваши вещи от этих неприятных запахов, среди которых лайфхак с рисом.
Белый рис — это больше, чем просто еда, это отличное натуральное средство, используемое в домашних целях, пишет santeplus. Среди своих многочисленных достоинств он поглощает и устраняет запахи и плесень в шкафу или кладовой.
Как избавиться от неприятного запаха в шкафу
Рис — одно из наиболее широко используемых натуральных средств для удаления плесени и сырости в шкафу. Одежда снова сможет дышать, и этот резкий запах быстро исчезнет.
Что нужно делать:
- Возьмите сырой рис и положите его в большую банку.
- Добавьте несколько капель эфирного масла по вашему выбору.
- Закройте крышкой и дать постоять десять минут.
- После снимите крышку и поставьте банку в угол шкафа. Отметим, что желательно менять рис в банке раз в неделю.
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