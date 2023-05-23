Просто поставьте стакан с рисом в шкаф: эффективное решение распространенной проблемы

Не нужно прибегать к дорогостоящим и вредным химикатам.

В вашем шкафу появился затхлый запах? Причина кроется в избыточной влажности, избавиться от которой удается немногим. К счастью, существуют натуральные ингредиенты, способные спасти ваши вещи от этих неприятных запахов, среди которых лайфхак с рисом.

Белый рис — это больше, чем просто еда, это отличное натуральное средство, используемое в домашних целях, пишет santeplus. Среди своих многочисленных достоинств он поглощает и устраняет запахи и плесень в шкафу или кладовой.

Как избавиться от неприятного запаха в шкафу

Рис — одно из наиболее широко используемых натуральных средств для удаления плесени и сырости в шкафу. Одежда снова сможет дышать, и этот резкий запах быстро исчезнет.

Что нужно делать:

Возьмите сырой рис и положите его в большую банку. Добавьте несколько капель эфирного масла по вашему выбору. Закройте крышкой и дать постоять десять минут. После снимите крышку и поставьте банку в угол шкафа. Отметим, что желательно менять рис в банке раз в неделю.

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