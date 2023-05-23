Популярный цитрус поможет отмыть от пригоревшей еды сковороду и кастрюлю: простой лайфхак

Не всегда для очистки посуды требуются дорогостоящие средства, натуральная альтернатива куда эффективнее и доступнее

Сильный огонь оставляет на посуде следы нагара. Особенно трудно отмыть сковороду или кастрюлю от остатков пищи, которая подгорела. Некоторые трут емкости солью, но есть более эффективный способ.

Чтобы очистить сковороды и кастрюли, которые пригорели, воспользуйтесь действенным лайфхако с популярным цитрусом. Об этом рассказывает издание Express.

Не спешите покупать дорогостоящие средства, можно обойтись полностью без химикатов. Отличным помощником в мытье посуды станет лимон, он же "спасет" ваши сковороды и кастрюли после неудачных кулинарных экспериментов.

Лимоны — популярное нетоксичное чистящее средство, превосходно работает благодаря своим антибактериальным и кислотным свойствам. Цитрусовые также обладают освежающим запахом, поэтому это лучший выбор для очистки пригоревших сковородок или сотейников.

Как очистить кастрюлю и сковороду от остатков пищи, которая пригорела? Нарежьте три или четыре лимона на четвертинки, бросьте их в кастрюлю с большим количеством воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и оставьте лимоны кипеть примерно на 10 минут — пригоревшая пища всплывет на поверхность.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом эффективном лайфхаке по мытью сковород. Нагар исчезнет на ваших глазах, если замочить емкость с чайными пакетиками.