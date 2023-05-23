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Больше никакой химии: как моментально вычистить микроволновку при помощи лимона

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Опытные хозяйки давно пользуются этим лайфхаком по очистке микроволновки Новость обновлена 23 мая 2023, 18:50
Опытные хозяйки давно пользуются этим лайфхаком по очистке микроволновки. Фото Иллюстративное фото

Благодаря этому лайфхаку с лимоном микроволновка будет сиять

Лимонный сок или лимон — это многофункциональное подручное средство, которое помогает практически от всего в хозяйстве. Им можно удалить удалить пятна с одежды и посуды, освежить дыхание и даже почистить микроволновку. Вам больше не нужно морочить голову мыслями о том, как же эффективно удалить из микроволновки брызги жиры и остатки еды.

На портале Meta рассказали о простом, но действенном лайфхаке с лимоном, который помогжет очистить микроволновку в считанные минуты.

Чтобы получить больше сока из лимона, подогрейте его в этой же микроволновке буквально несколько секунд. Кроме того, его эфирные масла являются натуральными очистителями и в процессе нагревания лимона его пары растворяют жирные пятна и следы на стенках.

Также можно разрезать лимон на несколько кусочков, после чего поместить в миску с водой и отправить в микроволновку. Затем включите ее на полную мощность на 5 минут, чтобы вода с лимоном начала кипеть и выделять пар. После того, как таймер сработает, не открывайте микроволновку еще 10-15 минут, чтобы устройство остыло.

В конце возьмите губку или тряпку и протите ею внутренние стенки микроволновки. Вы удивитесь тому, как легко грязь и жир будут отходить от поверхности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как чайные пакетики могут очистить сковороду от нагара. Этот способ используют в Англии и он считается одним из самых эффективных.

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#Лимон #Микроволновка #Лайфхак