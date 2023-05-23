Неприятный запах в стиральной машине: "пустая стирка" с особыми средствами устранит вонь

Периодически нужно проводить чистку стиральной машины, к тому же для этого не нужны дорогие средства

В стиральной машине может появится неприятный запах из-за налета, плесени и скопления остатков порошка. Многие для чистки прибора используют магазинные средства, но есть более эффективная натуральная альтернатива.

Чтобы убрать вонь из стиральной машины, проведите одну "пустую стирку" с уксусом и пищевой содой. О действенном лайфхаке рассказывает издание Express.

Есть много причин, по которым в стиральной машине появляется неприятный запах: от скопления плесени и грибка на резиновом уплотнении и барабане до ящика для порошков или фильтра. Самый простой способ справиться со зловонием предполагает использование двух подручных ингредиентов.

Чтобы убрать вонь, засыпьте в барабан стиральной машины 500 г пищевой соды и половину стакана уксуса в ящик для моющих средств. Затем включите стирку при температуре 90 градусов. Уксус следует добавлять в ящик, в отсек для кондиционера, а не в барабан, так как кислота может повредить металл. Добавим, что после стирки необходимо всегда оставлять дверь открытой.

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