Обувь не будет вонять даже в самую сильную жару: какое средство для этого использовать
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Всего одно средство из аптеки поможет избавиться от неприятного запаха обуви
Проблема неприятного запаха в обуви встречается довольно часто. Особенно острой она становится в теплую пору года, когда температура воздуха поднимается очень высоко. В попытке избавиться от неприятного запаха используют даже кофе.
Если метод с кофе не подходит, можно использовать хлоргексидин. Это аптечное средство эффективно борется с бактериями и грибками. А ведь именно они и являются причиной неприятного запаха.
Чтобы избавиться от амбре в обуви смочите тряпку или ватный диск хлоргексидином, а затем протрите стельку. Либо можно перелить хлоргексидин в пульверизатор и распылить его внутрь обуви.
Эту процедуру рекомендуется проводить каждый вечер, чтобы к утру обувь просыхала и в ней можно было бы смело ходить.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как справиться с сильным запахом пота на одежде.