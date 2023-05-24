Секрет идеального картофеля - в зубочистке: хитрость, с которой блюдо получится лучше ресторанного

Хитрость, которая позволит вам лакомиться любимым блюдом быстрее

Если вы обожаете запеченный картофель, то вам не хочется долго ждать его приготовления. Обычно на запекание картофеля уходит немало времени. Очень хочется, чтобы любимое блюдо было готово раньше.

И это вполне возможно. Здесь на помощь придут зубочистки. Обычно они используются для того, чтобы убрать кусочки пищи. Однако Ukr.Media расскажет, как зубочистки помогут в приготовлении блюда.

Как быстро запечь картофель

Для более быстрого приготовления печеного картофеля следует воспользоваться не духовкой, а микроволновой печью. Так корнеплод доходит до нужной степени готовности гораздо раньше.

Ускорить приготовление любимого блюда можно, воткнув в картофель несколько зубочисток. Сделать это следует так, чтобы корнеплод получил возможность "стоять" на этих палочках.

Картофель должен быть очень хорошо зафиксирован. Убедитесь, что после установки конструкции в микроволновку она не падает.

Готовиться в микроволновке блюдо должно около 10-15 минут. Приготовление картофеля на зубочистках позволит ему равномерно и полностью прогреться и не потребуется постоянно переворачивать корнеплод или же нарезать на кусочки.

Если вы запекаете молодой картофель и решили его перед приготовлением почистить, это можно сделать быстро. Вам даже не придется долго отмывать руки после.