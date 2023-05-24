Как вывести пятна с кухонного полотенца: стирать не придется

Положите полотенца в пакетик и результат вас удивит

Кухонные полотенца являются едва ли не самым грязным бельем в доме. На них появляются пятна от жира и всевозможных продуктов.

Обычно хозяйкам приходится много сил и времени тратить на то, чтобы вывести загрязнения именно с кухонных полотенец — замачивают и даже вываривают их. Но существует альтернативный, можно даже сказать, ленивый способ стирки.

Для избавления от пятен смочите полотенца и хорошенько натрите их хозяйственным мылом. После этого сложите их в пакетик, но только не сильно завязывайте его и отправляйте в микроволновку на 5-10 минут.

Достаньте полотенца и прополощите их в теплой воде. Все пятна исчезнут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отбелить грязные носки без стирки.