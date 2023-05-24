Почти никто не делает это правильно: как надевать резиновые перчатки для уборки
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Небольшая хитрость поможет защитить кожу от агрессивной химии
Во время уборки важно надевать перчатки, чтобы защитить кожу рук и не испортить маникюр. Часто люди не придают особого значения какие именно перчатки использовать для уборки и даже не задумываются, что зачастую даже неправильно их надевают.
Одноразовые латексные перчатки стоят недорого и довольно часто используются в быту. Такие перчатки конечно же довольно хорошо защитят руки от воды и грязи, но они не смогут помочь при работе с агрессивной химией.
Для уборки дома лучше всего использовать плотные резиновые перчатки. Они хоть и дороже одноразовых, но служат долго и стопроцентно защищают кожу рук не только от грязи, но и от воздействия бытовой химии. При этом важно еще и правильно их надевать.
Производители не зря делают достаточно длинные манжеты резиновых рукавиц. При надевании их нужно заворачивать. Делают это для того, чтобы стекающий вниз химический раствор собирался в изгибе перчатки, а не капал на кожу, делая ожог рук.
К тому же, благодаря отвороту, перчатку очень легко снять не прикасаясь к коже рук и не вымазывая ее.
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