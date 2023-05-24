Укр

Почти никто не делает это правильно: как надевать резиновые перчатки для уборки

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Для уборки дома выбирайте плотные перчатки
Для уборки дома выбирайте плотные перчатки. Фото freepik.com

Небольшая хитрость поможет защитить кожу от агрессивной химии

Во время уборки важно надевать перчатки, чтобы защитить кожу рук и не испортить маникюр. Часто люди не придают особого значения какие именно перчатки использовать для уборки и даже не задумываются, что зачастую даже неправильно их надевают.

Одноразовые латексные перчатки стоят недорого и довольно часто используются в быту. Такие перчатки конечно же довольно хорошо защитят руки от воды и грязи, но они не смогут помочь при работе с агрессивной химией.

Для уборки дома лучше всего использовать плотные резиновые перчатки. Они хоть и дороже одноразовых, но служат долго и стопроцентно защищают кожу рук не только от грязи, но и от воздействия бытовой химии. При этом важно еще и правильно их надевать.

Производители не зря делают достаточно длинные манжеты резиновых рукавиц. При надевании их нужно заворачивать. Делают это для того, чтобы стекающий вниз химический раствор собирался в изгибе перчатки, а не капал на кожу, делая ожог рук.

К тому же, благодаря отвороту, перчатку очень легко снять не прикасаясь к коже рук и не вымазывая ее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о небольшой хитрости, которую нужно провернуть с новой шваброй.

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