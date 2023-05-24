Как правильно стирать постельное белье в стиральной машине: пять ошибок, которых следует избегать

Избавьтесь от этих привычек, и увидите, как изменится ваша жизнь

Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы ухаживаете за своим постельным бельем? Кажется, что все мы склонны стирать его одинаков — забросил в машинку и все! Однако, если вы хотите закутаться в чистые простыни и хорошо выспаться, важно соблюдать определенные правила стирки.

Чтобы не подвергать опасности свое здоровье, очень важно правильно выбирать постельное белье и правильно ухаживать за ним, пишет santeplus. Поэтому, делимся с вами 5 распространенными ошибками, которых следует избегать при стирке постельного белья в машине.

Как правильно стирать постельное белье: ошибки

Не дожидайтесь, пока простыни станут грязными

Рекомендуется стирать простыни каждые 2 недели. Но в идеале стирать простыни нужно раз в неделю или даже чаще, особенно если вы спите голышом или не принимаете душ перед сном.

Не сортируете белье

Стирать простыни вместе с одеждой и полотенцами кажется практичным и экономичным, однако в конечном итоге это может плохо сказаться на ваших простынях. Если вы запускаете разные ткани в одном и том же цикле стирки, это может привести к трению, повреждению постельного белья или образованию катышков. Чтобы избежать этого дискомфорта, лучше стирать простыни и полотенца отдельно.

Неправильное использование моющего средства

Многие думают, что для тщательной стирки сильно загрязненных простыней нужно использовать много моющего средства. Однако это не так. Слишком большое количество моющего средства может принести больше вреда, чем пользы.

Избегайте пересушивания простыней

Слишком частая сушка простыней в сушилке может привести к порче ткани и сделает их неудобными. Чтобы избежать этого, сушите их естественным образом на бельевой веревке или вешалке, желательно на открытом воздухе.

Не проверяете этикетку

Производители не просто так цепляют их на свои изделия. Каждый тип ткани требует стирки по-разному, поэтому соблюдение правил является ключом к эффективной стирке постельного белья.

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