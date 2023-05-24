Плодовым мушкам придет конец: как сделать ловушку своими руками

Справиться с надоедливыми насекомыми можно без химии

С наступлением тепла в жилище усугубляется проблема с насекомыми. На кухне помимо пищевой моли часто появляются плодовые мушки, которые слетаются на фрукты и овощи не первой свежести, а также сладкие ароматы. Справиться с вредителями очень просто с помощью самодельной ловушки.

Чтобы избавиться от плодовых мушек в доме, сделайте своими руками приманку из яблочного уксуса. Лайфхаком делится издание Express.

Так, яблочный уксус отлично подходит для ловли всевозможных жуков и мух на кухне. Этот продукт можно купить в супермаркете или, возможно, жидкость уже находится в вашем кухонном шкафу. Запах уксуса привлекает мошек, а добавление небольшого количества жидкости для мытья посуды гарантирует, что они останутся в миске.

Чтобы изготовить ловушку для плодовых мушек, налейте немного уксуса в емкость, а затем добавьте туда пару капель жидкости для мытья посуды. Рекомендуется разместить миску в центре, чтобы привлечь как можно больше вредителей.

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