Без муки и мрака: лучшие способы сделать королевскую густую подливку

Отобрали только эффективные способы

Вкусная подливка к мясу или сочным котлетам – это половина вкуса блюда. Очень важно, чтобы она имела нужную консистенцию. Кулинары пользуются большим количеством методик.

Вместе с Pixelinform рассказываем о самых необычных из них. В этот перечень не вошла классическая мука — это ведь самый простой способ и все и так о нем знают.

Крахмал

Идеален для соусов и подливок. Одну столовую ложку растворяют в 200 мл холодной воды. Получается жижа, которую и добавляем в блюдо.

Для соленых блюд безразлично, какой вы крахмал выберете, для сладких соусов лучше брать кукурузный. Вводим его в массу постепенно, тоненькой струйкой, постоянно размешивая.

Горчица

Она придает не только плотность, но и пикантный привкус и аппетитный цвет. Если это порошок, то кладите его и убедитесь, что не осталось комочков. Можно добавлять и пасту – ее легче размешать.

Масло или сметана

Оба этих компонента способны сделать подливку густой, но вводятся в блюдо они по-разному. Сметану в небольшом количестве кладут только в тот момент, когда соус уже готов и даже успел немного остыть. Сливочное масло вводят в процессе приготовления. Кстати, мы рассказывали как приготовить универсальную подливку к любому второму блюду.