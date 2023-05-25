Как "продлить жизнь" творогу: главные правила заморозки продукта

Наслаждайтесь творогом, когда вам хочется, а не чтобы просто доесть его

Из кисломолочного творога можно приготовить массу вкусных и полезных блюд. Однако иногда мы покупаем его слишком много и тогда приходится искать способы продлить срок годности продукта.

Вместе с "Главредом" расскажем, как правильно замораживать творог. С этими лайфхаками вы узнаете, можно ли кушать замороженный продукт и что с ним можно приготовить.

Зачем замораживать творог

Замораживание продуктов может помочь спланировать свой рацион заранее, запастись полезными сезонными продуктами и продлить их срок хранения. Творог — не исключение. Правильная заморозка творога поможет насладиться продуктом тогда, когда хочется, а не для того, чтобы он не пропал.

Как правильно заморозить творог

Замораживать творог можно только один раз. Температура заморозки имеет прямое влияние на длительность хранения, соответственно: чем ниже температура — тем дольше срок хранения.

Замораживать продукт лучше стеклянной таре, заполняя ее не до конца. Хранить продукт так можно до месяца.

Как можно использовать замороженный творог

Такой творог после разморозки можно употреблять в простом виде, если он хранился менее 2 недель. Однако если вы заморозили продукт на 2-3 день хранения и хранится он уже около месяца — после заморозки его лучше использовать для приготовления различных блюд с термической обработкой.

Из такого творога можно приготовить невероятно вкусные сырники. Они настолько просты в приготовлении, что вам не понадобятся даже яйца.