Как сохранить зелень свежей надолго: простые способы опытных кулинаров

Продлить "жизнь" петрушке и укропу — просто

Сочная, витаминная зелень украшает и дополняет ежедневный рацион каждого человека. Но зелень быстро увядает и теряет полезные свойства.

Чтобы зелень не увяла, существует много разных способов сохранения ее свойств. Вместе с "Главредом" расскажем, как правильно хранить зелень и продлить её свежесть.

Как сохранить зелень свежей без холодильника

Самый популярный и простой способ сохранить зелень свежей — поставить её в банку с водой. Вода в банке должна быть холодной, а зелень должна иметь свежий срез. Такую зелень необходимо обернуть в полиэтиленовый пакет и поставить в нижний отсек холодильника или в тень.

Как хранить зелень, чтобы она не портилась

Простой, однако немного менее действенный способ хранения свежей зелени заключается в использовании полиэтилена. Чтобы сохранить зелень, достаточно сбрызнуть стебли холодной водой и неплотно обернуть их в полиэтиленовый тонкий пакет. Хранить ее в таком случае необходимо в холодильнике.

Как хранить нарезанную зелень в холодильнике

Для этого способа понадобится чистое кухонное полотенце и холодная вода. Небольшое полотенце необходимо хорошо смочить в воде, после чего отжать до влажного, но не мокрого состояния. По влажному полотенцу необходимо равномерно распределить зелень и завернуть его рулетом.

Избавится от нитратов в зелени можно несколькими способами. Так вы будете лакомиться и не переживать за качество продуктов.