Как легко почистить ковер в домашних условиях: рецепт идеального средства

Лайфхак поможет поддерживать ковер идеально чистым

Красивый ковер может стать важным элементом в интерьере и придать уюта жилью. Но содержать их в чистоте может быть непросто. К счастью, есть отличный способ сделать ковер безупречно чистым, не теряя времени и сил.

Освежить ковер, удалить пятна и накопившуюся грязь можно очень быстро. Для этого нужно использовать смесь нашатырного спирта и огуречного сока, рекомендует Informacion.

Как почистить ковер нашатырным спиртом и огурцом

Пропылесосьте ковер, чтобы удалить поверхностную грязь и подготовить его к чистке.

Смешайте стакан нашатырного спирта с соком свежего огурца.

Мягкой губкой, смоченной в смеси, потрите ковер круговыми движениями, уделяя особое внимание самым грязным местам.

Дайте смеси подействовать в течение пяти минут, чтобы ингредиенты проникли в волокна и растворили грязь.

Удалите излишки смеси влажной салфеткой.

Полностью высушите ковер, прежде чем снова наступать на него.

Это средство отлично подходит для регулярного ухода за коврами, но если вы имеете дело со стойкими пятнами или более сложными проблемами, вам может понадобиться более агрессивное средство или профессиональная чистка.

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