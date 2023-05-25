Как за пару минут очистить утюг от нагара аспирином: простая хитрость

Нагар слезет с утюга мгновенно

Если нагар появился на подошве утюга, то гладить вещи с его помощью становится рискованным делом, поскольку ткань может быть испорчена. Предлагаем вначале применить одну простую хитрость, которая позволит удалить нагар с подошвы утюга, и только после этого приступать к глажке вещей.

Все что, нам понадобится для избавления от нагара, это три предмета, пишет ukr.media. Под рукой должны быть аспирин (можно парацетамол), тряпка и пинцет.

Как удалить нагар с утюга

Прогреваем подошву утюга. Для этого включаем максимальную температуру и ждем, когда он нагреется. Но перед этим нужно отключить автоматическую подачу пару, потому что пар может обжечь вас, а также подошва должна быть сухой. Из-за того, что таблетка аспирина (или парацетамола) маленькая, а подошва утюга горячая, для безопасности используем пинцет. Зажимаем им таблетку и натираем подошву. Аптечные средства растворяются на разогретой подошве, тем самым растворяют вместе с собой и нагар. После этого просто удаляем его с помощью тряпки.

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