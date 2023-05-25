Чем отмыть ванну без дорогой "химии": рецепт из ингредиентов, которые есть у вас под рукой

Вот что нужно нанести на поверхность и смыть

Когда-то безупречно белая ванна может неприятно удивить, показывая признаки коррозии и желтоватого налета. Грязь и пятна на поверхности ванны существенно портят общий вид комнаты, поэтому возникает необходимость очищения сантехники. Однако чем заменить дорогое средство для мытья ванны, если оно закончилось?

Если загрязнение не является серьезным, можно воспользоваться обычным моющим средством для мытья посуды, пишет pixelinform. Оно легко справится с оставшимся от воды налетом.

Нужно просто нанести несколько капель моющего средства на губку и протереть стенки и края ванны. Через несколько минут смойте пену вместе с загрязнениями струей воды из душевой насадки.

Как отчистить и отбелить ванну без спецсредства: рецепт смеси

Если дела обстоят посерьезнее и вы решили не только вымыть ванну, но и отбелить ее, то для этого вы можете использовать смесь, состоящую из равных частей пищевой и кальцинированной соды. Добавьте немного воды к сухим ингредиентам до получения густой кашицы, а затем натрите ванну этой смесью. После этого, на последнем этапе, промойте ванну уксусом (можно лимонной кислотой) и чистой водой.

Ранее "Телеграф" писал, чем отмыть ванну, чтобы была белой и сверкала. Нужны лишь два доступных чистящих компонента.