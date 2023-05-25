Исчезнут даже самые стойкие запахи: хитрости, как ароматизировать свой туалет

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Гигиена ванной комнаты и туалета должна быть безукоризненной, ведь без должной уборки появляется грязь, разводятся бактерии и даже может появиться плесень. И как общий результат — неприятный запах. Как от него избавиться — читайте далее.

Чтобы продезинфицировать и надушить туалет, необязательно покупать мощные и агрессивные средства, пишет santeplus. А все потому, что нейтрализовать все неприятные запахи в туалете могут подручные средства вашей кухни.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Моющим средством

Просто вылейте полстакана жидкости для мытья посуды в унитаз. Подождите около 10-15 минут, прежде чем влить литр очень горячей воды. Оставьте все примерно на 30-45 минут. Это простое решение идеально подходит для восстановления блеска вашего туалета и устранения всех раздражающих запахов.

Пищевой содой

Поставьте чашку с этим белым порошком на полку или над сливным бачком. Постепенно вы обнаружите, что неприятные ароматы рассеются, как по волшебству. Этот продукт не токсичен, вы можете безопасно использовать его для уборки дома, даже в присутствии детей и домашних животных. И не забывайте раз в месяц менять соду в чаше.

Лимоном

Этот цитрусовый фрукт отлично удаляет стойкие запахи и надолго освежает ванную комнату. Просто нарежьте лимон и положите его в унитаз, чтобы он поглотил неприятные ароматы и наполнил помещение лимонным запахом. Таким образом, он будет служить идеальным домашним дезодорантом для ваших туалетов (его нужно заменять раз в неделю).

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