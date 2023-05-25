Засор в раковине рассосется за 15 минут: какие два подручных средства прочистят слив
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Благодаря простому лайфхаку вода снова начнет утекать
Раковины на кухнях и в ванных комнатах могут забиваться из-за остатков моющих средств, еды или волос. Не спешите вызвать сантехника, если столкнулись с проблемой засора. Разблокировать слив можно легко с помощью подручных средств.
Для прочистки канализации в домашних условиях понадобится столовый уксус и пищевая сода (или же соль). Действенным лайфхаком делится издание Express.
Чтобы прочистить слив и убрать засор в раковине, насыпьте в дренажную трубу несколько столовых ложек пищевой соды, а затем влейте примерно полстакана уксуса. Вы увидите, что это вызовет химическую реакцию в канализации с выделением углекислого газа. Простой трюк рассосет закупорку.
Нужно оставить раствор в трубе примерно на 15 минут, а затем смыть горячей водой. Если у вас дома нет пищевой соды, вместо нее можно использовать уксус и соль.
А вот вливать в раковину, где образовался засор, кипяток не стоит. Это может привести к растрескиванию керамики, если идет речь о ванной комнате.
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