Засор в раковине рассосется за 15 минут: какие два подручных средства прочистят слив

Благодаря простому лайфхаку вода снова начнет утекать

Раковины на кухнях и в ванных комнатах могут забиваться из-за остатков моющих средств, еды или волос. Не спешите вызвать сантехника, если столкнулись с проблемой засора. Разблокировать слив можно легко с помощью подручных средств.

Для прочистки канализации в домашних условиях понадобится столовый уксус и пищевая сода (или же соль). Действенным лайфхаком делится издание Express.

Чтобы прочистить слив и убрать засор в раковине, насыпьте в дренажную трубу несколько столовых ложек пищевой соды, а затем влейте примерно полстакана уксуса. Вы увидите, что это вызовет химическую реакцию в канализации с выделением углекислого газа. Простой трюк рассосет закупорку.

Нужно оставить раствор в трубе примерно на 15 минут, а затем смыть горячей водой. Если у вас дома нет пищевой соды, вместо нее можно использовать уксус и соль.

А вот вливать в раковину, где образовался засор, кипяток не стоит. Это может привести к растрескиванию керамики, если идет речь о ванной комнате.

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