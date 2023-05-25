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Засор в раковине рассосется за 15 минут: какие два подручных средства прочистят слив

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Разблокировать слив очень просто
Разблокировать слив очень просто. Фото Freepik

Благодаря простому лайфхаку вода снова начнет утекать

Раковины на кухнях и в ванных комнатах могут забиваться из-за остатков моющих средств, еды или волос. Не спешите вызвать сантехника, если столкнулись с проблемой засора. Разблокировать слив можно легко с помощью подручных средств.

Для прочистки канализации в домашних условиях понадобится столовый уксус и пищевая сода (или же соль). Действенным лайфхаком делится издание Express.

Чтобы прочистить слив и убрать засор в раковине, насыпьте в дренажную трубу несколько столовых ложек пищевой соды, а затем влейте примерно полстакана уксуса. Вы увидите, что это вызовет химическую реакцию в канализации с выделением углекислого газа. Простой трюк рассосет закупорку.

Нужно оставить раствор в трубе примерно на 15 минут, а затем смыть горячей водой. Если у вас дома нет пищевой соды, вместо нее можно использовать уксус и соль.

А вот вливать в раковину, где образовался засор, кипяток не стоит. Это может привести к растрескиванию керамики, если идет речь о ванной комнате.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха стиральной машины. Поможет всего одна "пустая стирка" с особыми компонентами.

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#Лайфхак #Раковина #Засорение