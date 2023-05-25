Грязные кухонные полотенца снова будут как новые: вам нужна только горсть популярной специи

Стирка кухонных полотенец больше не будет проблемой

Будучи проблемой всех кухонь, грязные кухонные полотенца следует регулярно стирать и хорошо сушить. Они впитывают всю воду и остатки пищи, и в результате они становятся грязными и полными бактерий и стойких пятен. Однако знали ли вы, что очистить их можно даже без стирки в машинке.

Рассказываем о самом простом и эффективном лайфхаке, как отстирать полотенца из кухни в очень короткие сроки. Всего один чудодейственный компонент поможет вернуть вашим кухонным полотенцам былой вид, пишет santeplus. И это — пищевая сода.

Как постирать грязные кухонные полотенца без стиральной машины

Абразивные свойства соды могут противостоять даже самым въевшимся пятнам на ткани. Это натуральный продукт, который упрощает все сложные стирки.

Что нужно делать:

Возьмите кастрюлю, соль, пищевую соду и воду; Замочите все грязные полотенца в кастрюле с водой так, чтобы они были покрыты, и добавьте чайную ложку соли, две пищевой соду. Поставьте воду нагреваться до кипения, при этом несколько раз переворачивая кухонные полотенца вилкой или щипцами, чтобы они хорошо впитывали ингредиенты со всех сторон; Когда вода остынет, выньте их, промойте в холодной воде, отожмите и разложите для сушки на воздухе.

Для улучшения очистки грязных кухонных полотенец их также можно подвергнуть еще одному этапу стирки — в стиральной машине с вашим обычным моющим средством. Но это необязательно.

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