Как убрать неприятный запах в обуви: есть несколько полезных хитростей

Несколько простых лайфхаков помогут справиться с серьезной проблемой

Многие сталкивались с проблемой неприятного запаха в обуви. Особенно она актуальна в жаркий период, когда ноги могут сильно потеть. Однако есть масса способов, чтобы избавиться от этого минуса и наконец перестать чувствовать себя дискомфортно.

Убрать запах можно с использованием специальных средств, которые предназначены для его устранения, но если, к примеру, нет времени отправиться за ними в магазин или же вы хотите сэкономить денежные средства, можно воспользоваться народными методами. "Телеграф" расскажет, как справиться с неприятным запахом в обуви быстро и просто.

Народные средства

Протирайте изнутри обувь ватой, смоченной или в уксусе, или в перекиси водорода;

Капните на стельку несколько капель масла лаванды (если нет аллергии) или лимонного сока. И лаванда, и лимонный сок уничтожают микробов, вызывающих запах;

Высыпаете на ночь в обувь одно из средств — соду, детскую присыпку, активированный уголь (его нужно измельчить и положить в холщовый пакет);

Положите на ночь внутрь обуви листья мяты или шалфея или измельченную кору дуба. Они помогут быстро справиться с неприятным запахом в обуви;

Современные средства.

Спреи-дезодоранты для обуви. Они помогают быстро и эффективно убрать неприятный запах;

Для спортивной обуви можно использовать стикеры с антибактериальными свойствами;

Специальные стельки. Есть разные виды стелек — одноразовые, с активированным углем, противогрибковые, стельки из натурального льняного нетканого материала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как справиться с резким и въевшимся запахом пота на одежде. Справится в этой проблемой поможет обычная пищевая сода.