Как почистить решетку гриль от ржавчины: работающие средства

Для очищения лучше не использовать "химию"

Если часто оставлять гриль на открытом воздухе или хранить решетки в сыром помещении, рано или поздно на них появится ржавчина. Использовать для очистки гриля химию — не лучший вариант, ведь есть работающие натуральные средства.

Метод, который вы используете, будет зависеть от того, из какого материала сделан гриль. Как правило, решетки для барбекю изготавливаются из нержавеющей стали. Большинство людей проводят очистку после каждого использования с помощью жесткой проволочной щетки. Это может быть эффективно для удаления ржавчины с большинства решеток, но может повредить отделку гриля из нержавеющей стали. Ниже приведены несколько способов очистки от ржавчины решеток гриля. Для начала можно применить самый щадящий метод и продвигаться вниз по списку, пока ржавчина не исчезнет.

Уксус и соль

Ржавые решетки гриля лучше всего очищать нетоксичным веществом, так как на них выкладывается еда. Уксус и соль — съедобные вещества, но они также удаляют ржавчину.

Смешайте в миске две чашки уксуса и одну чашку соли. Поместите ржавую решетку в большой прочный мешок для мусора. Налейте уксус и соль в пакет и завяжите его. Оставьте решетку отмокать на ночь. После замачивания сотрите ржавчину тряпкой. Соль должна действовать как мягкий абразив, соскребая ржавчину.

Растительное масло

Чем больше вы будете готовить на решетке, тем меньше мясо будет к ней прилипать, так как жир смазывает решетку. Жир также предотвращает образование ржавчины. Просто после каждого использования смазывайте решетку маслом.

Сода

Еще один простой способ удалить ржавчину с решеток — использовать старую добрую пищевую соду.

Почистите решетки гриля мягкой щеткой, чтобы удалить как можно больше ржавчины. Положите решетку на мангал или его аналог и щедро посыпьте ее пищевой содой. Разогрейте мангал и наблюдайте, как пищевая сода начнет пузыриться и удалять ржавчину. Снимите решетку и дайте ей остыть, а после еще раз пройдитесь по ней мягкой щеткой.

Наждачная бумага

Еслина решетке есть ржавчина, которая не выводится, вы можете попробовать наждачную бумагу. Оберните наждачной бумагой каждую перекладину ржавой решетки гриля. Тщательно потрите наждачной бумагой вверх и вниз.

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