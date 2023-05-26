Комбинация, которая творит чудеса: эффективная хитрость, как очистить плитку от плесени

Метод подходит как для камня, фарфора, так и керамической плитки.

Плесень слишком быстро проникает в ванные комнаты, ведь это самое влажное помещение в нашем доме. Поэтому важно сразу бороться с этой проблемой, чтобы плесень не распространялась далее, и тем более, чтобы она не навредила вашему здоровью.

Как отмечает портал santeplus, в случае появления плесени в вашей ванной не стоит сразу хвататься за хлорку или другую агрессивную химию. А все потому, что есть одна простая комбинация, которая творит чудеса и устраняет и предотвращает образование и развитие этих грибков.

Как удалить плесень в ванной

Наиболее распространенная формула в этом случае — смешать в миске чуть теплую воду и столовую ложку жидкости для мытья посуды. После этого полученным раствором с помощью использованной зубной щетки натрите швы плитки. Этот способ подойдет если плесень вот-вот появилась.

Для большей эффективности, есть более полный рецепт: смешайте 1/2 стакана пищевой соды, 1/4 стакана перекиси водорода и 1 чайную ложку средства для мытья посуды. Пасту, которую вы получите, нанесите на стыки почерневших плиток и оставьте примерно на 20 минут. После смойте и чистой тканью из микрофибры удалите излишки пасты.

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