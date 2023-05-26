Вся грязь сойдет за 5 минут: как почистить шторку для ванной

Всего два аптечных средства избавят вас от рыжих потеков на шторке

Из-за плохого качества воды и отсутствия регулярной чистки на шторке в душе со временем появляются ржавые потеки. Но это совсем не означает, что она испорчена и нужно срочно бежать в хозяйственный магазин за новой. Вернуть былой вид шторке для ванной помогут два аптечных средства, которые есть практически в каждом доме.

Чтобы очистить шторку от рыжих потеков, вам понадобятся перекись водорода и нашатырный спирт. Смешайте два средства в пропорции 1 часть перекиси и 3 части нашатыря. Полученный раствор нанесите на загрязненные участки. Подождите 5 минут. Средству нужно дать время, чтобы подействовать.

По прошествии времени возьмите щетку и протрите пятна. Вся грязь мигом сойдет и вам останется только сполоснуть шторку. Если часть загрязнений осталась, повторите процедуру еще раз.

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