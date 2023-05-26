Всего одно средство отгонит от вашего дома муравьев, мух, блох, тлю и комаров: просто загляните на свою кухню

Это средство 100% есть у каждого на кухне

Устали от колонии мух, муравьев и других насекомых, поселившихся в вашем доме? И еще больше от покупки различных средств против них? Почему бы не заменить эту химию простым и экологичным средством с вашей кухни.

Вам нужен уксус, пишет santeplus. Он известен своей мощной очищающей и обезжиривающей способностью, поэтому его охотно используют в домашних условиях. Благодаря своей универсальности, вы также можете использовать его для защиты от надоедливых насекомых.

Какие насекомые ненавидят запах уксуса?

Муравьи — ничто не сравнится с распылением уксуса (разбавленного или чистого) в муравейниках или в различных местах, которые они часто посещают. Его сильный запах отпугнет их.

Мухи — плодовых мушек привлекает яблочный уксус. Таким образом, вы можете поймать их в ловушку: смешайте этот продукт с сахаром в миске, и накройте полиэтиленовой пленкой. Сделайте в ней несколько отверстий, чтобы мухи могли проникнуть внутрь. И вуаля, они больше не смогут выбраться и останутся застрявшими внутри.

— плодовых мушек привлекает яблочный уксус. Таким образом, вы можете поймать их в ловушку: смешайте этот продукт с сахаром в миске, и накройте полиэтиленовой пленкой. Сделайте в ней несколько отверстий, чтобы мухи могли проникнуть внутрь. И вуаля, они больше не смогут выбраться и останутся застрявшими внутри. Тля — несколько брызг смеси воды с уксусом на ваши растения, и вы больше не услышите об этих надоедливых маленьких вредителях.

— несколько брызг смеси воды с уксусом на ваши растения, и вы больше не услышите об этих надоедливых маленьких вредителях. Комары — интенсивный запах уксуса идеально подходит для отпугивания этих кровососов от вашего дома. Оставьте у окна миску уксуса, и эти насекомые не залетят в ваш дом.

Блохи — уксус также является отличным естественным средством для уничтожения блох, которые могут кружиться вокруг вашего питомца. Смешайте в равных частях миску уксуса и миску воды, и используйте средство во время купания животного, после шампуня. Затем вымойте питомца чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса.

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