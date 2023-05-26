Для хрустящей корочки: когда солить жареный картофель, чтобы блюдо не стало катастрофой

Чтобы кусочки были целыми и золотистыми

Все любят аппетитную поджаренную картошку. Ее несложно готовить, но и испортить легко. Мы писали, как вести себя с крышкой от сковородки в процессе приготовления. Теперь рассмотрим еще одну важную деталь – добавление соли.

Чтобы картофель не стал крушением, важно добавить соль в правильный момент. Когда этот момент наступает, поведали на ProstoWay.

Когда солить картофель во время жарки

Хотите хрустящий картофель со вкусной золотой корочкой? Для этого нужно не только правильно готовить сам картофель, но и своевременно его солить. Иначе она будет больше вареной, чем жареной.

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Хрустящая корочка снаружи и нежная консистенция внутри получится, если посолить картофель после приготовления или за несколько минут до снятия с огня. Иначе картофель пустит сок и на вкус будет более вареным, чем жареным. Конечно, это все равно будет вкусно, но эффекта корочки не удастся достичь.

Чтобы картофель точно был хрустящим, после мытья промокните его бумажными полотенцами. Так лишняя влага не будет мешать во время жарки. В конце приготовления следует добавлять не только соль, но и другие добавки: пряности, чеснок, зелень и т.д. В противном случае они просто сгорят еще до того, как картофель приготовится. Также мы писали, как вкусно приготовить картофельное пюре.