Ванна снова будет блестеть и сиять чистотой: захватите с кухни всего два ингредиента

Способ также подходит для раковин и душевых кабин

Со временем в ванне накапливаются всевозможные загрязнения. Из-за известкового налета, остатков мыла, зубного камня и других следов ванна в конечном итоге теряет свой блеск и белизну. К счастью, есть простое и эффективное решение этой проблемы.

Используя всего два популярных ингредиента, ванна в вашей ванной комнате снова обретет свой блеск и белизну, пишет портал santeplus. Комбинации уксуса и жидкости для мытья посуды достаточно, чтобы ваша ванна снова засияла.

Как очистить ванну до блеска

Вам понадобятся:

30 мл уксуса;

15 мл жидкости для мытья посуды;

распылитель.

Сначала налейте уксус в миску или другую глубокую емкость и нагрейте его в микроволновой печи в течение одной минуты. После нагрева перелейте его в бутылку с распылителем, и затем добавьте жидкость для мытья посуды и смешайте все вместе, осторожно встряхнув бутылку с распылителем. Затем распылите раствор на ванну и оставьте на 30 минут. После протрите поверхность губкой, прежде чем смыть все теплой водой.

Обратите внимание, что этот чистящий раствор также можно использовать для очистки душа и раковины, в частности, благодаря противоизвестковым и антисептическим свойствам уксуса.

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