Всего одно средство избавит кухонные полотенца от вони: что добавить в воду при стирке

Вывести неприятный запах и очень старые пятная очень просто

Кухонные полотенца очень быстро загрязняются, пропитываются жиром и влагой. Иногда случается так, что даже стирка не справляется с загрязнениями и неприятными запахами.

Придать свежесть кухонным полотенцам можно с помощью горчичного порошка, который достаточно широко используется в быту. Он поможет вывести даже очень старые жирные пятна, а вместе с ними и неприятный запах.

Использовать горчичный порошок для стирки кухонных полотенец достаточно просто. Достаточно развести в 500 миллилитрах горячей воды 4 столовых ложки порошка. Хорошо размешайте, чтобы горчица растворилась, процедите смесь и в оставшейся жидкости замочите полотенце. Им хватит полчаса, чтобы отмокнуть.

Если же вы имеете дело с очень сильным загрязнением, которое въелось слишком глубоко, нанесите горчичную кашицу из сита прямо на пятна. Спустя полчаса прополощите полотенца в теплой воде. После этой процедуры они будут выглядеть как новые и не будут источать зловония.

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