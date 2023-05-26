Белые носки снова будут белыми: действенный способ для стирки, который точно поможет

Чтобы отбелить носки вам понадобятся средства, которые точно есть на каждой кухне

Белые носки выглядят привлекательно, но часто одну пару используют не больше одного раза, ведь они быстро пачкаются. Порой, чтобы вернуть прежний вид носочкам, хозяйки прибегают к дорогим порошкам или подручным методам, которые в лучшем случае не помогают, а в худшем — портят вещь.

На портале Woman life рассказали о том, как быстро и просто сделать белые носки снова белыми. Для этого вам понадобятся простые средства, которые есть на каждой кухне.

Так, чтобы отстирать белые носки от грязи, необходимо смешать 1 литр горячей воды 50-60 градусов, 1 столовую ложку соды, 2 столовые ложки уксуса, 1 столовую ложку моющего средства для посуды и 1 столовую ложку поваренной соли.

В полученную смесь, которую нужно хорошо перемешать, опустите грязные носки и оставьте на два часа. За это время грязь размокнет, и сама выйдет из ткани даже тереть не придется. После этого прополощите носки в чистой воде и дайте им высохнуть.

А чтобы белые носки дольше сохраняли цвет, то не забывайте надевать их с белыми стельками в обуви.

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