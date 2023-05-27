Зачем добавлять в тесто крахмал: полезные советы от опытных кулинаров

Один ингредиент — и работать с тестом проще, а результат — лучше

Для приготовления любимых булочек, хлеба, пирогов, пирожков или вареников всегда необходимо сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и структура изделий. Но даже у опытного кулинара не всегда выходит его хорошо приготовить.

Поэтому важно найти проверенные рецепты или лайфхаки, благодаря чему получится готовить настоящие кулинарные шедевры. Вместе с "СОДа" расскажем, какой ингредиент поможет приготовить вкусное тесто.

Что нужно добавить в тесто, чтобы оно получилось вкусным

Многие опытные кулинары для этого добавляют к ингредиентам кукурузный крахмал. Для многих блюд это вообще незаменимый продукт.

Для чего нужно добавлять к тесту крахмал.

Такое тесто приобретает нужную текстуру. Оно буквально тает во рту, потому что получается тонким и вкусным. Кроме того, крахмал способствует тому, что в процессе приготовления тесто не рвется.

Если вы добавите кукурузный крахмал в тесто для блинов, это значительно улучшит их вкус. Вкус вашего станет вообще безупречным.

Добавляют его и в пироги. Если выпечка планируется с ягодами, крахмал поможет избежать протекания ягодного сока.

Сколько нужно добавлять крахмала в тесто

Достаточно будет только одной столовой ложки продукта. Но будьте осторожны: крахмал не прилагается к другим ингредиентам. Необходимо приготовить тесто, раскатать, а указанным количеством кукурузного крахмала просто посыпать тесто. После этого можно добавлять начинку и готовить дальше.

А чтобы выпечка не черствела, достаточно добавить один ингредиент. С нехитрыми нюансами ваши вкусные и пышные десерты будут долго сохранять свою свежесть.