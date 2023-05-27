Этим пользуются шеф-повара: секундный тест на качественные макароны

Есть простой способ определить, из какой пшеницы они сделаны

Спагетти и тесто для вкусной лазаньи объединяет то, что это по факту макароны. Они составляют значительную часть рациона. Макаронные изделия лучшего качества делают из твердых сортов пшеницы. Но, к сожалению, даже надпись "Made in Italy" на дорогой пачке — не залог успеха.

После завершения варки даже из дорогих макарон может получиться не самый вкусный гарнир. Именно использование твердых сортов пшеницы является залогом высокого качества готового продукта. А из макарон мягких сортов удачной консистенции блюда не получится. Есть один простой способ, как отличить хорошие макароны от неудачных. Им поделились на Pixelinform.

Чтобы выяснить, качественные ли макароны, даже не нужно вчитываться в состав. Достаточно провести один несложный моментальный тест.

Если вы не хотите разочароваться от блюда, не спешите класть спагетти в кастрюлю с кипящей водой. Сначала сделайте следующее: возьмите одну из макаронин в руку и попытайтесь медленно ее согнуть.

Если она сразу сломается, это свидетельствует о том, что продукт изготовлен из мягких сортов пшеницы. А если мучное изделие сначала согнулось, а уже потом — сломалось, то можете быть уверены в качестве продукта. Из него выйдет гарнир с идеальной консистенцией. Также мы писали о рецепте универсальной подливки для вторых блюд.