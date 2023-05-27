Проще не бывает: как отмыть пластиковые контейнеры для еды

Вам понадобятся нехитрые средства, которые есть в каждом доме

Те, кто хоть раз пользовался пластиковым лоточком для пищи, то наверняка знает, что мыть его после использования то еще удовольствие. Иногда кажется, что остатки продуктов намертво держатся на стенках посудины.

Но есть хитрость, благодаря которой не нужно будет долго стоять над раковиной, чтобы отмыть все пятна на судочке. С помощью этого лайфхака можно за считанные секунды попрощаться с жиром и остатками пищи на посуде.

Вам понадобится бумажное полотенце, средство для мытья посуды и вода.

Заполните судочек горячей водой примерно до половины. Убедитесь, что вода достаточно горячая, чтобы растворить остатки пищи и жир.

Добавьте пару кусочков бумажного полотенца. Они будут действовать как мягкий, но эффективный чистящий материал.

Добавьте в воду несколько капель средства для мытья посуды.

Плотно закройте контейнер и энергично встряхните его в течение нескольких секунд. Именно энергичное перемешивание позволит смешать горячую воду, бумагу и средство для мытья, чтобы удалить грязь и запахи с посуды.

Откройте судочек и слейте воду. Остатки еды отойдут от стенок и останутся на кусках бумажного полотенца.

Промойте посуду чистой водой, чтобы удалить остатки мыла и бумаги.

Самые стойкие пятна на контейнере для еды можно удалить смесью соды и уксуса. Нужно насыпать соду внутрь судочка так, чтобы она покрыла загрязнения. Сверху налить уксус и дождаться реакции. Спустя несколько минут посуду нужно прополоскать теплой водой.

Ранее "Телеграф" писал, как легко вывести загрязнения и неприятный запах с кухонных полотенец.