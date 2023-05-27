Как отбелить деликатное белье без отбеливателя: самый лучший копеечный способ

Теперь можно не выбрасывать пожелтевшие вещи

Если вы обнаружили, что ваше любимая белая вещь, к примеру, деликатное белье утратило свою первозданную белизну, которой когда-то вас и привлекла, не спешите отчаиваться. Существует одно проверенное годами средство, которое без труда устранит подобную неприятность.

Стирка белого белья не должна проводиться при высоких температурах. Поэтому нельзя кипятить и даже замачивать его в горячей воде с отбеливателем, пишет cpykami. Также лучше не использовать сильные отбеливающие компоненты, которые могут повредить вещь.

Как легко отбелить деликатное белье

В 30-градусной теплой воде растворите 2 столовые ложки кальцинированной соды. Затем добавьте 1 столовую ложку 3% перекиси водорода. Погрузите белье в этот отбеливающий раствор и оставьте его там на 5-6 часов. Вы также можете оставить белье в растворе на всю ночь. На следующий день просто промойте белье вручную, отожмите и повесьте на сушку.

Ранее "Телеграф" писал, как отбелить тюль с помощью обычной зеленки. Также мы рассказывали, как отбелить постельное белье с помощью нашатырного спирта.