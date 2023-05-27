Как подготовить пластиковые окна к лету: 5 моментов, которые нужно знать

Позаботьтесь о детях и защите от надоедливых насекомых

После зимы не достаточно просто вымыть пластиковые окна, очистить стекла от пыли и раму от грязи. Подготовка к лету включает в себя несколько важных шагов и является комплексным процессом.

Есть несколько рекомендаций, которые помогут вам правильно подготовить пластиковые окна к летнему сезону, пишет okna.ua. Обратите внимание на следующие пять ключевых аспектов.

Позаботьтесь о безопасности детей

По мере прихода более теплых дней мы все чаще начали открывать окна для проветривания помещения и пропуска теплого воздуха. Если в квартире проживают маленькие дети, то важно убедиться, что окна оснащены замками или специальными устройствами для блокировки.

Установите москитные сетки

После зимы москитные сетки могут оказаться покрытыми пылью и грязью, поэтому стоит тщательно промыть их несколько раз проточной водой перед установкой. Такие сетки обеспечат вам защиту не только от комаров, но и от тополиного пуха.

Миф о регулировке окон

Нет необходимости менять оконный механизм с "зимнего" на "летний" режим. При установке окна фурнитура должна быть отрегулирована таким образом, чтобы окна были герметично закрыты круглый год. Не рекомендуется поворачивать часть фурнитуры (например, цапфы) каждый сезон, так как это может привести к неплотному закрытию окон. Регулировать фурнитуру нужно только в нескольких случаях:

фурнитура разбалансировалась

стеклопакет имеет неправильное положение

плохо прилегает уплотнитель

Проведите профилактику фурнитуры

После зимы можно сделать профилактику фурнитуры. Просто добавьте одну каплю машинного масла на каждую шарнирную цапфу.

Позаботьтесь о защите от солнца

Рекомендуется установить на окна специальные ролеты или светоотражатели. Это поможет вам более комфортно переносить высокую температуру в квартире и сэкономить на использовании кондиционера.

Отметим, что преимуществами пластиковых окон является их способность не пропускать из улицы холодный воздух. Ранее "Телеграф" писал, как убрать сквозняк из пластиковых окон.