Поместите бумажные полотенца в микроволновку и через пять минут она будет как новая: эффективный лайфхак

Хитрость очень проста и очень эффективна

Микроволновая печь — незаменимая вещь на кухне. Однако при ее частом использовании в ней накапливается грязь и остатки пищи, которые иногда бывает трудно отмыть. К счастью, есть эффективные уловки и хитрости, которые сократят время уборки, и при этом идеально очистят вашу технику.

Помимо устранения грязи и бактерий, вы сэкономите энергию, пишет портал santeplus. И действительно, чистая микроволновка работает лучше и поэтому потребляет меньше энергии. А чтобы добиться такого результата вам понадобится несколько бумажных полотенец и 5 минут времени.

Как очистить микроволновку бумажными полотенцами

Использование влажных бумажных полотенец может быть более чем достаточным для быстрой уборки на кухне. Просто следуйте этому пошаговому руководству, и ваша микроволновая печь всегда будет как новая.

Поместите несколько влажных бумажных полотенец внутрь микроволновой печи. Затем включите микроволновку на 5 минут. Благодаря выделяющемуся пару грязь, брызги и следы жира размягчатся, что облегчит их чистку влажной тряпкой. После соберите влажные и горячие полотенца и очистите ими же внешние поверхности микроволновой печи от грязи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как чайные пакетики могут очистить сковороду от нагара. Этот способ используют в Англии, и он считается одним из самых эффективных.