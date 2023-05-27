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Поместите бумажные полотенца в микроволновку и через пять минут она будет как новая: эффективный лайфхак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Микроволновую печь стоит регулярно очищать Новость обновлена 27 мая 2023, 15:26
Микроволновую печь стоит регулярно очищать. Фото pexels.com

Хитрость очень проста и очень эффективна

Микроволновая печь — незаменимая вещь на кухне. Однако при ее частом использовании в ней накапливается грязь и остатки пищи, которые иногда бывает трудно отмыть. К счастью, есть эффективные уловки и хитрости, которые сократят время уборки, и при этом идеально очистят вашу технику.

Помимо устранения грязи и бактерий, вы сэкономите энергию, пишет портал santeplus. И действительно, чистая микроволновка работает лучше и поэтому потребляет меньше энергии. А чтобы добиться такого результата вам понадобится несколько бумажных полотенец и 5 минут времени.

Как очистить микроволновку бумажными полотенцами

Использование влажных бумажных полотенец может быть более чем достаточным для быстрой уборки на кухне. Просто следуйте этому пошаговому руководству, и ваша микроволновая печь всегда будет как новая.

  1. Поместите несколько влажных бумажных полотенец внутрь микроволновой печи.
  2. Затем включите микроволновку на 5 минут. Благодаря выделяющемуся пару грязь, брызги и следы жира размягчатся, что облегчит их чистку влажной тряпкой.
  3. После соберите влажные и горячие полотенца и очистите ими же внешние поверхности микроволновой печи от грязи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как чайные пакетики могут очистить сковороду от нагара. Этот способ используют в Англии, и он считается одним из самых эффективных.

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