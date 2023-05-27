Поместите бумажные полотенца в микроволновку и через пять минут она будет как новая: эффективный лайфхак
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Хитрость очень проста и очень эффективна
Микроволновая печь — незаменимая вещь на кухне. Однако при ее частом использовании в ней накапливается грязь и остатки пищи, которые иногда бывает трудно отмыть. К счастью, есть эффективные уловки и хитрости, которые сократят время уборки, и при этом идеально очистят вашу технику.
Помимо устранения грязи и бактерий, вы сэкономите энергию, пишет портал santeplus. И действительно, чистая микроволновка работает лучше и поэтому потребляет меньше энергии. А чтобы добиться такого результата вам понадобится несколько бумажных полотенец и 5 минут времени.
Как очистить микроволновку бумажными полотенцами
Использование влажных бумажных полотенец может быть более чем достаточным для быстрой уборки на кухне. Просто следуйте этому пошаговому руководству, и ваша микроволновая печь всегда будет как новая.
- Поместите несколько влажных бумажных полотенец внутрь микроволновой печи.
- Затем включите микроволновку на 5 минут. Благодаря выделяющемуся пару грязь, брызги и следы жира размягчатся, что облегчит их чистку влажной тряпкой.
- После соберите влажные и горячие полотенца и очистите ими же внешние поверхности микроволновой печи от грязи.
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