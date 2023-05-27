Легко удалится даже пригоревший жир: хитрость, как очистить стекло духовки

Совет для легкого очищения духовки и получения безупречных результатов

Очистка стекла духовки — это часто упускаемый из виду шаг. А ведь во время готовки брызги жира и другая грязь на него попадает, и без должной уборки быстро покрываются коркой, после чего удалить их становится сложно. К счастью, есть эффективное средство, которое справиться с любыми загрязнениями.

Чтобы легко очистить стекло духовки, откажитесь от обычных чистящих средств в пользу натурального, экологичного и эффективного продукта, пишет santeplus. И это — уксус.

Как отмыть грязное стекло духовки уксусом

Для этого налейте воду и уксус в жаростойкую емкость и поставьте раствор внутрь духовки. Закройте дверцу и включите на 180°. Подождите час, и дайте духовке остыть, прежде чем достать емкость с уксусной водой с духовки.

Пятна станут мягче благодаря сочетанию высокой температуры и способности уксуса удалять накипь. То же самое касается остатков пищи, которые вы также можете с легкостью стереть тканью из микрофибры, смоченной в воде и белом уксусе.

Все, что вам нужно сделать, это дать стеклу высохнуть на воздухе, оставив дверцу приоткрытой на несколько минут.

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