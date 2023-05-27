Ложки и вилки будут как новые: просто замочите их в простом растворе

Простейший способ избавиться от почернения или ржавчины на столовых приборах.

Столовые приборы, стальные или серебряные, со временем могут быстро загрязниться. Они могут потемнеть, если не используются ежедневно, особенно это касается столовых приборов из серебра или нержавеющей стали.

К счастью, есть одно эффективное средство, которое поможет вашим столовым приборам вновь обрести свой блеск, пишет santeplus. Преимущество этой техники в том, что она подходит как для вилок и ложек из серебра, так и для столовых приборов из нержавеющей стали.

Как отмыть ложки и вилки до блеска

Вам понадобиться раствор пищевой соды. Вскипятите два литра воды и вылейте их в таз. Добавьте две столовые ложки соли, столько же пищевой соды и столовую ложку лимонной кислоты. Все эти ингредиенты перемешайте до полного растворения. Затем замочите приборы в растворе на 30 минут. А после аккуратно протрите их чистой тряпкой.

Если они очень грязные, добавьте в смесь 2 столовые ложки горчичного порошка. Однако в таком случае время ожидания увеличится до 50 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно очистить столовые приборы из нержавейки в домашних условиях. Хитрые хозяйки прибегают к проверенному способу, который справится даже со следами кофе и чая.