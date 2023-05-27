Как быстро надуть детский бассейн без насоса: гениальный лайфхак (видео)

Этот способ пригодится и для надувания матраса

В теплое время года на даче и на отдыхе многие используют детские надувные бассейны, матрасы и огромные плавательные круги. Эти мобильные и компактные аксессуары для развлечения обычно надувают с помощью насоса. Но что делать, если такой возможности нет?

Блогер Кейси Мейджор-Банс, которая стремится сделать повседневную жизнь мам проще, поделилась в Instagram гениальным лайфхаком к лету. Он поможет выйти из ситуации, если вам нужно надуть бассейн или матрас, а насоса под рукой нет.

Легко надуть бассейн можно с помощью фена и пластиковой бутылки.

Все, что вам нужно сделать, это разрезать бутылку пополам. Обрезанное горлышко бутылки поместите рядом с отверстием для надувания, поднесите фен и включите подачу холодного воздуха.

Спустя небольшой промежуток времени бассейн будет надут. Точно так же можно накачать воздухом матрас или круг для плаванья.

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